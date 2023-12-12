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Посол России в Британии Келин назвал условия для переговоров с Украиной

12 декабря 2023, 00:25
Фото: iStock/Ruma_Aktar

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут начаться только в случае «демилитаризации», «денацификации» Украины и признания Киевом «новых территориальных реалий». Об этом сообщается в аккаунте российского посольства в Лондоне в соцсети X (бывший Twitter, заблокированный на территории РФ).
«Россия добивается разрешения [украинского] кризиса на условиях демилитаризации и денацификации Украины, признания новых территориальных реалий в регионе и обеспечения прав русскоязычного населения. Мы готовы достичь этих целей посредством диалога», – говорится в заявлении Келина.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится только одним — переговорами с западными хозяевами марионеточного режима в Киеве.


The Washington Post опубликовала материал, в котором сообщалось, что российская и украинская сторона договариваются об обмене военнопленными и телами погибших военнослужащих. Кроме того, по словам издания, стороны обсуждают пропуск судов из черноморских портов Украины.

Американская газета утверждала, что страны общаются с помощью посредников в лице Турции, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Ватикана и Международного комитета Красного Креста (МККК). Чиновники из Украины рассказали изданию, что переговоры проходят во время «жестких и неприятных» личных встреч на украинско-российской границе и в столице Турции — Анкаре.

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Экс-сотрудница госдепа Райт обвинила США в срыве переговоров по Украине
12 декабря 2023, 02:10

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Поковник армии США в отставке, экс-сотрудник госдепартамента Энн Райт заявила, что мирный диалог между Москвой и Киевом подорвали Соединённые Штаты.
«Когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. Когда США якобы стоят за этим, и я не думаю, что "якобы". Есть множество документов. Я имею в виду, бывший канцлер Германии сказал, что его усилия по установлению мира между Россией и Украиной были торпедированы США. И экс-премьер Израиля Нафтали Беннет сказал то же самое. Так что мы должны работать во имя мира и не пытаться мешать этому», — цитирует РИА Новости слова Райт в ходе заседания Совбеза ООН.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что всё оружие, выпрошенное Зеленским во время визита в США, будет перемолото российской армией. Подробнее об этом в материале «Радио 1».

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Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов из России по Евросоюзу
Forbes: Глава МИД Чехии предложил ввести рестрикции против дипломатов из России
12 декабря 2023, 01:50

Фото: iStock/Konoplytska

Глава МИД Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижения российских дипломатов и членов их семей по странам Евросоюза, пишет российский Forbes.
О том, что Чехия выступила с таким предложением в рамках обсуждения 12-го пакета санкций, в ноябре писала британская Financial Times. Прага считает, что под видом дипломатов из России на территорию страны прибывают «агенты ГРУ и других спецслужб», заявил источник газеты. Российский МИД назвал эти обвинения «голословными и надуманными».

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, который был принят вскоре, после начала проведения СВО на территории Украины. Он пояснил, что страна не имеет наземной границы с Россией, поэтому ввела запреты для прилета её граждан.

В новой оборонной стратегии Чехии Россия признается самой серьезной угрозой для страны. Россия в долгосрочной перспективе рассматривается как самая серьезная угроза для безопасности Чехии и ее союзников, особенно с учетом наличия у противника ядерного оружия.

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CTK: Глава Генштаба Чехии Ржехка не исключил возможность войны Запада с Россией
12 декабря 2023, 01:05

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Глава Генштаба Вооружённых сил Чехии Карел Ржехка не исключает возможность войны западных стран с Россией. Его слова передает чешское новостное агентство CTK.
Как заявил Ржехка, конфликт может возникнуть на фоне дальнейшей эскалации напряжённости.

«Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна», — сказал он на конференции в Праге.
Глава чешского Генштаба считает, что конфронтации можно избежать при помощи устрашения. По его словам, во избежание этого Россия должна реально видеть, что у Запада есть способности и воля обороняться.

Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявлял президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). Он подчеркнул, что из-за конфликта на Украине России понадобится много лет, чтобы восстановить свою боеспособность, но Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».

Ранее стало известно, что свыше 150 граждан Чехии получили от правительства разрешение на вступление в ряды ВС Украины (ВСУ). В период с 24 февраля 2022 года 151 мужчина и одна женщина получили разрешения. Их выдаёт президент страны после прохождения процесса согласования заявлений от граждан в Минобороны, МИД и МВД.

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Сийярто сообщил Кулебе об ожиданиях Будапешта по правам венгров Закарпатья
11 декабря 2023, 23:50

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе об ожиданиях Будапешта. Так, Венгрия рассчитывает на возвращение венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, которые были у них в 2015 году, написал политик в Facebook.*
«Мы говорили о законе о меньшинствах, и я сказал своему коллеге, что Венгрия ожидает возвращения к условиям 2015 года. Однако несомненно, что мы оба по-прежнему привержены дальнейшему развитию двусторонних отношений», — говорится в публикации.

Сийярто отметил, что на Украине с 2015 года вступили в силу правила, ограничивающие права венгерского национального меньшинства. Он подчеркнул, что этот факт бросает тень на отношениях двух государств.

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#венгрия
#зеленский
#украина
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Конгрессвумен Грин: Соединённым Штатам не нужен мир на Украине
Член Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что США не нужен мир на Украине
11 декабря 2023, 23:11

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Соединённым Штатам не нужно мирное решение конфликта на Украине, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, комментируя визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского в соцсети Х.
«С Зеленским в городе и подходящими к концу деньгами на Украину, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном соглашении с Россией?», — написала конгрессвумен в своём аккаунте, подчеркнув в итоге, что США желают войны, а не мира.

Кроме того, Марджори Грин вновь выступила против выделения Киеву финансовой помощи. Известная своей приверженностью теории заговора, она изначально голосовала против закона о лендлизе для Киева.

Напомним, конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США и выступил в военной академии в Вашингтоне. Он высказал критику в адрес Конгресса за промедление с предоставлением финансовой помощи Киеву и в очередной раз попросил оружие. Политик также напомнил о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме», указав, что новую помощь Украине блокирует республиканская оппозиция, стремящаяся разменять принятие бюджета на радикальную миграционную реформу. При этом часть ставит необходимость дальнейшей поддержки под сомнение в принципе, настаивая на завершении вооружённого конфликта.

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#украина
#конгресс сша
#владимир зеленский
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Зеленский раскритиковал Конгресс США и снова попросил оружие для ВСУ
11 декабря 2023, 23:04

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США и выступил в военной академии в Вашингтоне. Он высказал критику в адрес Конгресса за промедление с предоставлением финансовой помощи Киеву и в очередной раз попросил оружие, пишет РИА Новости.
По словам украинского лидера, Москва понимает, что «их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы».

Политик также напомнил о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме», указав, что новую помощь Украине блокирует республиканская оппозиция, стремящаяся разменять принятие бюджета на радикальную миграционную реформу. При этом часть ставит необходимость дальнейшей поддержки под сомнение в принципе, настаивая на завершении вооружённого конфликта.

В Конгрессе и Белом доме Зеленский планирует говорить о результатах, которых на основе достижений текущего года Украина сможет добиться в будущем. Он добавил, что продвинуться на поле боя ВСУ помогут системы ПВО Patriot, средства РЭБ, истребители и БПЛА.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Bloomberg: Аргентина готова провести саммит по Украине
11 декабря 2023, 22:39

Аргентина готова принять на себя ответственность по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. В 2024 году в стране пройдёт саммит лидеров стран Латинской Америки, на котором эта проблема станет главным вопросом. Об этом пишет Bloomberg.
По информации издания, такое предложение высказал замглавы офиса президент Украины Игорь Жовквой. После этого инициативу в ходе встречи обсудили президент Аргентины Хавьер Милей и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Уточняется, что саммит в Аргентине может стать платформой для обсуждения различных подходов Российской Федерации и Украины к урегулированию конфликта.

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#саммит
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Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский на предстоящей встрече
Кирби: Байден и Зеленский обсудят ситуацию на поле боя
11 декабря 2023, 20:38

На предстоящей встрече президент США Джо Байден планирует обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на поле боя в зоне спецоперации. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Напомним, 10 декабря стало известно, что Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома, Байден позвал Зеленского в Вашингтон, чтобы «подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины».

«Завтра президент встречает Зеленского в Белом доме для серии обсуждений. Мы с нетерпением ждем этого визита», - рассказал Кирби журналистам.

По его словам, американский лидер хотел бы услышать от Зеленского последние новости о ситуации, в которой сейчас находятся ВСУ на поле боя. При этом Кирби не забыл добавить, что США продолжать и дальше помогать Украине, особенно в зимнее время года.

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#байден
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США в ближайшее время анонсируют новый пакет военной помощи Украине
Кирби: США собираются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
11 декабря 2023, 20:35

Фото: iStock/Andrii Atanov

США планируют до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга Белого дома.
Он также добавил, что во вторник состоится встреча президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заверит своего коллегу в том, что будет добиваться утверждения конгрессом запроса на выделения новых средств для продолжения поддержки Киева. 

Напомним, что Конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине. 

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