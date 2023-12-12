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Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут начаться только в случае «демилитаризации», «денацификации» Украины и признания Киевом «новых территориальных реалий». Об этом сообщается в аккаунте российского посольства в Лондоне в соцсети X (бывший Twitter, заблокированный на территории РФ).
«Россия добивается разрешения [украинского] кризиса на условиях демилитаризации и денацификации Украины, признания новых территориальных реалий в регионе и обеспечения прав русскоязычного населения. Мы готовы достичь этих целей посредством диалога», – говорится в заявлении Келина.Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится только одним — переговорами с западными хозяевами марионеточного режима в Киеве.
Американская газета утверждала, что страны общаются с помощью посредников в лице Турции, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Ватикана и Международного комитета Красного Креста (МККК). Чиновники из Украины рассказали изданию, что переговоры проходят во время «жестких и неприятных» личных встреч на украинско-российской границе и в столице Турции — Анкаре.
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