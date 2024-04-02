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Посол Украины пожаловался, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте

Посол Мельник: в Бразилии избегают разговоров о конфликте на Украине
02 апреля 2024, 10:13

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник отметил, что в республике предпочитают избегать обсуждения украинского кризиса, так как это является неприятной темой. Эту информацию передает РИА Новости, ссылаясь на украинское радио «Новое время».

Мельник подчеркнул, что в Бразилии наблюдается совершенно иной взгляд на ситуацию, и кажется, будто люди живут в параллельной реальности. Он отметил, что тема войны становится табу, особенно в Министерстве иностранных дел, поскольку вызывает дискомфорт и неудобные вопросы, на которые трудно ответить.

Дипломат также подчеркнул, что Украина находится в изоляции в Латинской Америке, поскольку ее западные союзники не предпринимают усилий по убеждению Бразилии пересмотреть свою позицию.

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NBC: Вашингтон не знал об израильском ударе по консульству Ирана в Дамаске
02 апреля 2024, 09:42

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Администрация Белого дома ничего не знала о готовящемся ударе Израиля по иранской дипломатической миссии в Дамаске. Об этом американские власти напрямую оповестили Иран.
Такую информацию озвучил телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. По данным источников, администрация президента США получила сведения о готовящейся атаке в тот момент, когда самолёты уже находились в воздухе. Однако не было известно, какая именно цель была выбрана.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян назвал этот удар «грубым нарушением международных конвенций» и призвал мировое сообщество занять решительную позицию по отношению к подобным преступлениям. Он также возложил ответственность за удар по иранской дипмиссии на США, так как они оказывают поддержку Израилю.

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На Украине назвали причину кадровых чисток в окружении Зеленского
На Украине связали кадровые чистки в окружении Зеленского с влиянием Ермака
02 апреля 2024, 08:33

Фото: istockphoto/DmyTo

Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны Украины и Офисе президента Украины произошли по инициативе главы Офиса Андрея Ермака. Он вычищает из близкого окружения Зеленского неугодные элементы.
Такое мнение высказал обозреватель издания «Страна.ua» политолог Константин Бондаренко. Эти кадровые чистки свидетельствуют об усилении влияния Ермака в качестве второго человека в государстве, а также оформление Офиса президента как ключевого органа управления в стране. К настоящему времени на Банковой уволены все заместители главы Офиса, которые были назначены не при Ермаке.

Ранее Зеленский освободил от должностей ряд помощников и советников, включая своего давнего друга, директора и основателя студии «Квартал-95» Сергея Шефира. Также были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов объяснил перестановки в офисе Зеленского «оптимизацией штата».

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Сеул вводит санкции против компаний и граждан РФ из-за ядерной программы КНДР
02 апреля 2024, 07:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Южная Корея ввела санкции против двух российских организаций и двух граждан России, которые, по мнению властей, связаны с ядерной и ракетной программами КНДР. Об этом пишет агентство Рейтер, ссылаясь на заявление МИД Южной Кореи.
«Южная Корея решила ввести санкции против двух российских организаций и двух российских граждан, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи», — говорится в сообщении.

По данным агентства Рёнхап, ограничения ввели против главы ООО «Интеллект» Сергея Козлова и главы ООО «Содействие» Александра Панфилова. Оба являются российскими гражданами.

Кроме того, Южная Корея планирует принять санкционные меры против двух российских судов. Утверждается, что они перевозят боеприпасы между Северной Кореей и Россией.

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#южная корея
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В ДНР предрекли госпереворот на Украине
Кимаковский: украинские силовики могут свергнуть Зеленского до конца года
02 апреля 2024, 07:39

Фото: iStock/Silent_GOS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже с конца весны стоит опасаться государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. Так считает советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«Зеленский вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. На Украине управляет несколько партий со стороны Запада, и у каждой свои лидеры общественного мнения, свои спецслужбы, свои силовики», — цитирует РИА Новости Климаковского.

Он пояснил, что силовики, поддерживаемые Западом, уже по окончании весны могут провести на Украине военный переворот и свергнуть Зеленского с помощью спецслужб.

Кимаковский также добавил, что авторитет президента Украины сильно пошатнулся в украинском обществе. При этом он так и не смог добиться авторитета в спецслужбах и армии, которая недовольна большими потерями и плохим снабжением ВСУ в зоне боевых действий.

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Стала известна дата заседания СБ ООН по удару Израиля в Сирии
Запрошенное Россией заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля состоится 2 апреля
02 апреля 2024, 06:14

Фото: istock / Askolds

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что запрошенное Россией открытое заседание Совбеза ООН по удару Израиля в Сирии пройдет 2 апреля в 22:00 по московскому времени. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН», — отметил дипломат.
Ранее агентство SANA сообщало, что ВВС Израиля ударили по дому в Дамаске. Спустя время появились сведения, что обстрелу подверглось здание консульства Ирана.

Посол исламской республики в Сирии Хосейн Акбари заявил, что жертвами атаки могли стать иранские дипломаты и военные советники, которые находились в здании. В результате атаки погиб бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди, а также его заместитель — генерал КСИР Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пятеро военных советников КСИР.

По последним данным, всего жертвами обстрела стало 11 человек. Трое погибших являются сирийцами, еще один — ливанец.

Ранее Иран пригрозил наказать Израиль за атаку на консульство в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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После обысков у президента Перу в отставку ушли шесть министров
02 апреля 2024, 06:12

Фото: iStock/ SL_Photography

Шесть министров ушли в отставку в Перу после того, как в доме и резиденции главы государства Дины Болуарте прошли обыски в рамках расследования по подозрению в незаконном обогащении, сообщает Reuters.
В отставку подали министр внутренних дел Виктор Торрес, министр образования и министр по делам женщин. Торрес назвал причиной своего решения семейные проблемы и состояние здоровья. Дво других причины не уточнили. При этом все они высказались в поддержку Болуарте, назвав обыски «ненужными» и «чрезмерными».

В тот же день уже сама президент отправила в отставку еще троих министров — производства, торговли и сельского хозяйства.

Обыски в доме и резиденции перуанского президента прошли 29 и 30 марта. Прокуратура инициировала предварительное следствие, после того как местное издание La Encerrona опубликовало расследовательский материал, в котором обращается внимание на то, что президент появляется на официальных мероприятиях с разными часами Rolex. Президент все обвинения отрицает.

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Конгрессмен Масси призвал США покинуть НАТО
02 апреля 2024, 01:20

Фото: iStock/ RomanBabakin

Соединенным Штатам необходимо покинуть НАТО, заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси в своем аккаунте в соцсети X.
«Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения — прим. ред.) остальные 49 штатов», — написал Масси.

В американском штате Гавайи находится крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор. При этом штат не подпадает под действие статьи Устава НАТО о коллективной обороне. То есть, если на Гавайи будет совершено нападения, эта статья не будет задействована. Об этом накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американского Госдепа.

В Республиканской партии США все чаще высказывают мнение о необходимости выхода страны из НАТО. Бывший американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в ноябре намерен созвать саммит альянса в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Трамп высказывал недовольство работой НАТО и грозил выходом из организации, если европейские партнеры США не начнут нести больше финансовой ответственности за собственную безопасность.

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Иран пригрозил наказать Израиль за атаку на консульство в Дамаске
В МИД Ирана заявили о праве наказать Израиль за удар по консульству в Дамаске
01 апреля 2024, 23:37

Фото: istock / Rainer Puster

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранская сторона оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске.
«Иран оставляет за собой право принять контрмеры (против Израиля - прим. ред.) и решение о типе реакции и наказании агрессора», — сказано в сообщении в Телеграм-канале иранского МИД .
Ка утверждает дипломат, иранские власти планируют обсудить случившееся и принять решение относительно возможного ответа.

Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дипломат
#иран
#удар
#атака
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Россия решительно осуждает атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске
В МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске
01 апреля 2024, 22:54

Фото: iStock/Sachkv

Вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. В МИД РФ отреагировали на данный инцидент, информация размещена на официальном сайте ведомства.
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что атака была совершена в густонаселенном районе города, что могло повлечь за собой массу жертв среди мирного населения.

«Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями», — выразили солидарность иранским коллегам сотрудники российского дипведомства.
Дипломаты считают подобные агрессивные действия Израиля абсолютно недопустимыми и призывают мировое сообщество дать соответствующую правовую оценку этим действиям.

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