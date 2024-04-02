Посол Украины пожаловался, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник отметил, что в республике предпочитают избегать обсуждения украинского кризиса, так как это является неприятной темой. Эту информацию передает РИА Новости, ссылаясь на украинское радио «Новое время».
Дипломат также подчеркнул, что Украина находится в изоляции в Латинской Америке, поскольку ее западные союзники не предпринимают усилий по убеждению Бразилии пересмотреть свою позицию.
Читайте также:
Посол Украины Мельник призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров
Замглавы МИД Украины Мельник посоветовал немецкому политику Штегнеру «идти к черту»
Мельник обвинил Германию в недостатке поставок оружия
Артем Кузьмин