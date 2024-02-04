Посол Украины Мельник призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров

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Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу следует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и провести переговоры по Украине. Об этом заявил бывший посол Киева в ФРГ и нынешний в Бразилии Андрей Мельник.
По словам посла, миру стоит задуматься над тем, как найти подход к российскому руководству. Он признал, что в настоящее время Путин осознаёт себя более сильным и способным одержать победу. Чтобы сохранить инициативу, Запад должен попытаться бросить ему вызов на дипломатическом поле, заключил Мельник.
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Александр Бойцов