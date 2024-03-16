Посол в США рассказал о расколе среди стран G7

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал в беседе с РИА Новости, что страны «Большой семерки» не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, поскольку многие осознают негативные последствия таких действий.
По словам Антонова, не все государства готовы «повесить себе на грудь ярлык «вора»». Дипломат отметил, что к числу негативных последствий можно причислить разрушение международной системы финансовых отношений и ослабление позиций доллара.
Антонов отметил, что Штаты не решаются действовать самостоятельно, настаивая на единстве государств G7 и тем самым пытаясь «спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов».
Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.
Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал данную информацию, заявив, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.
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Антонов отметил, что Штаты не решаются действовать самостоятельно, настаивая на единстве государств G7 и тем самым пытаясь «спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов».
Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал данную информацию, заявив, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.
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Екатерина Коршунова