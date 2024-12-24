Посольство РФ в Судане опровергло отказ властей в размещении российской базы ВМФ

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Данные об отказе властей Судана разместить на своей территории пункт материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота России не соответствуют действительности.
Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Хартуме. Представители дипломатического представительства РФ отметили, что качество материала издания The Moscow Times*, опубликовавшего ложные сведения, «пробило очередное дно».
Российские дипломаты в качестве примера привели тот факт, что даже приведенные в тексте ссылки либо передернуты по смыслу, либо выводят на несуществующие страницы, либо «отправляют нас в далекий 2020 год».
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* СМИ, выполняющее функции иноагента
«Всё написанное — вранье от первой до последней буквы, соответственно, опускаться до комментариев нет необходимости», — подчеркнули в посольстве.
Российские дипломаты в качестве примера привели тот факт, что даже приведенные в тексте ссылки либо передернуты по смыслу, либо выводят на несуществующие страницы, либо «отправляют нас в далекий 2020 год».
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* СМИ, выполняющее функции иноагента
Александр Бойцов