«Поставит Киев на колени»: в США раскрыли, что ждет Украину без американских денег

У США до конца текущего года закончатся деньги для финансирования Украины, а это поставит Киев на колени, если не будет одобрен новый пакет помощи американским конгрессом. Об этом конгрессменам заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, передает Financial Times.