«Поставит Киев на колени»: в США раскрыли, что ждет Украину без американских денег

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У США до конца текущего года закончатся деньги для финансирования Украины, а это поставит Киев на колени, если не будет одобрен новый пакет помощи американским конгрессом. Об этом конгрессменам заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, передает Financial Times.
«У нас закончились деньги — и почти нет времени. Перекрытие потока американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России», — написала она в письме лидерам обеих партий.
По ее словам, деньги нужны как для поставки вооружения на Украину, так и для подержания ее экономики. Янг объяснила, что если украинская экономика рухнет, то страна больше сможет продолжать борьбу, и все закончится. Конгрессмен уверена, что российский президент Владимир Путин это хорошо понимает, поэтому целенаправленно разрушает экономику Украины, атакуя энергетическую инфраструктуру и экспорт зерна.
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