СМИ: половина жителей востока Украины готова к переговорам с Россией

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44% украинцев сообщили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, при этом на востоке страны таких больше половины. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что 48% граждан Украины поддерживают отказ от переговоров и продолжение боевых действий. По информации издания, зимой и летом прошлого года число поддерживающих такую точку зрения составляло 60%.
Как стало известно, возраст тех, кто поддерживает проведение переговоров с Россией, составляет 18-35 лет. Возрастная группа тех, кто против этого, находится в диапазоне 36-50 лет.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
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Как стало известно, возраст тех, кто поддерживает проведение переговоров с Россией, составляет 18-35 лет. Возрастная группа тех, кто против этого, находится в диапазоне 36-50 лет.
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Екатерина Коршунова