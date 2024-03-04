Постпредство ЕС прокоментировало отказ от встречи с Лавровым

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Постпредство Евросоюза в России заявило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил европейских дипломатов, но они отказались от участия, сообщает РИА Новости.
Ранее Лавров рассказал об отказе дипломатов стран ЕС от встречи перед выборами в России. Такое решение они приняли за два дня до назначенной даты.
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Александр Климов