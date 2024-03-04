Медведев потребовал выслать из России послов ЕС за отказ от встречи с Лавровым

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение послов Евросоюза отказаться от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на своей странице в социальной сети X.
«Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений стоило бы снизить», – призвал Медведев.
Ранее Лавров рассказал об отказе дипломатов стран ЕС от встречи перед выборами в России. Такое решение они приняли за два дня до назначенной даты.
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Александр Климов