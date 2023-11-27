«Поступки говорят громче слов»: Илон Маск посетил атакованный ХАМАС израильский кибуц

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Американский бизнесмен Илон Маск прилетел в Израиль, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом пишетThe Times of Israel.
Как сообщает издание, Маск встретился с Нетаньяху на территории кибуца Кфар-Аза, который 7 ноября атаковали представители палестинского радикального движения ХАМАС. Израильские власти показали ему последствия нападения палестинских радикалов.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Отмечается, что количество жертв в Газе превысило 8,8 тысячи человек, также более 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибло более 1400 человек, включая 20 граждан РФ. Также, по разным оценкам, около 240 пленников могут удерживать ХАМАС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Илон Маск прокомментировал одним словом публикацию бизнесмена Дэвида Сакса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Поступки говорят громче слов», — написал Маск в социальной сети X (Ранее Twitter).
Отмечается, что количество жертв в Газе превысило 8,8 тысячи человек, также более 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибло более 1400 человек, включая 20 граждан РФ. Также, по разным оценкам, около 240 пленников могут удерживать ХАМАС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Илон Маск прокомментировал одним словом публикацию бизнесмена Дэвида Сакса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак