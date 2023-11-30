Певца Шарлота этапировали в Самару

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Певца Эдуарда Шарлота этапировали в Самару поездом. Об этом пишут «Известия».
«Возбуждено уголовное дело по трём статьям, но пока он задержан на трое суток и будет находиться в изоляторе временного содержания в Самаре», — цитирует издание слова собеседника.
Шарлота 22 ноября задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Оказалось, что следователями СК по Самарской области в отношении певца возбуждены три уголовных дела. Его обвиняют в одном эпизоде по ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и двум — по статье 354.1 УК РФ ((«Реабилитация нацизма»).
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