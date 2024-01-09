Премьер Финляндии подтвердил, что граница с Россией не откроется

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что пропускные пункты на границе с Россией не будут открыты после 14 января, передает Yle.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии планируют и дальше держать границу с Российской Федерацией закрытой, однако для этого необходимы юридические обоснования. По информации Helsingin Sanomat, с этой целью могут быть использованы разведданные.
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Екатерина Коршунова