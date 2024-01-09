Премьер Финляндии подтвердил, что граница с Россией не откроется

Тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из G7, а также некоторых стран глобального Юга прошла 16 декабря в Саудовской Аравии. Во время это встречи Киев намеревался получить поддержку своих условий по мирным переговорам с РФ, но серьезного прогресса достичь не смог. Об этом сообщает Bloomberg.