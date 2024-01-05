Финляндия решила запретить импорт СПГ из России

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Финляндия решила запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в текущем году. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кая Мюккянена, запрет может вступить в силу с начала следующего года. Однако он подчеркнул, что не намерен обещать конкретных дат.
Отмечается, что Финляндия продолжает импорт сжиженного природного газа из РФ согласно контракту.
Ранее сообщалось, что Финляндия по сей день осуществляет транзит российского ядерного топлива. В прошлом году было осуществлено несколько транзитов. Последний был проведён в декабре. Не уточняется, каким именно образом проходила транспортировка в условиях почти закрытой границы РФ и Финляндии.
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Отмечается, что Финляндия продолжает импорт сжиженного природного газа из РФ согласно контракту.
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