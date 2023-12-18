Премьер Нигера Зейн: Страна готова к отражению возможного военного вторжения

В Киеве вызывает серьёзные опасения тот факт, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной и финансовой помощи Украине на следующий год. Отсутствие поддержки ближайшего союзника может быть чревато серьёзными проблемами для ВСУ.