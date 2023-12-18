Премьер Нигера Зейн: Страна готова к отражению возможного военного вторжения

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Нигер не исключает возможности военного вторжения в страну со стороны его недругов. Однако готов к отражению возможной агрессии.
В конце июля 2023 года гвардия и военные объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Лидеры большинства западных стран, а также Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В стране был создан Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани.
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Александр Бойцов