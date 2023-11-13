Премьер Польши Моравецкий сообщил об отставке

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своей отставке совместно со всем кабинетом министров после парламентских выборов.
«В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», - сказал Моравецкий в рамках своего выступления на первом заседании нового состава сейма.
При том президент Польши Анджей Дуда уже вечером 13 ноября может поручить Моравецкому осуществить первую попытку сформировать новое правительство.
В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Итоги голосования показали, что лидером стала правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Однако 35,38% голосов не позволяют сформировать однопартийное правительство. Кабмин премьер-министра Матеуша Моравецкого остаётся у власти на третий срок, но единолично правительство сформировать у него нет полномочий.
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Элина Позднякова