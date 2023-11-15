Эйсмонт: Лукашенко спокойно отнёсся к неучастию Пашиняна в саммите ОДКБ

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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко отнёсся к отказу премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск спокойно. Об этом пишет РИА Новости.
«К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнёсся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства», — цитирует агентство слова пресс-секретаря.
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