Президент Аргентины Милей передумал и решил поехать на конференцию по Украине

Фото: iStock/butenkow
Президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил поехать на конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится в Швейцарии 15-16 июня. Об этом информируют Clarín и Perfil.
Согласно информации издания Clarín, данное решение Милей принял «в последнюю минуту». Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский направил своему «аргентинскому другу» особое послание с просьбой, чтобы глава Аргентины посетил хотя бы церемонию открытия саммита. Милей все-таки посетит саммит в Швейцарии после того, как примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) в Италии 13-14 июня.
Как сообщает Perfil, на конференции аргентинского лидера будут сопровождать министр иностранных дел Диана Монден, министр обороны Луис Петри и представитель главы государства Мануэль Адорни. По информации других источников, есть вероятность того, что в Швейцарии Милей может объявить о готовности Аргентины поставлять военную помощь киевскому режиму.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.
Читайте также:
МИД РФ: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию
В Таиланде рассказали о формате участия в конференции по Украине
Посол Гармонин назвал конференцию по Украине в Швейцарии шумной пиар-акцией
Как сообщает Perfil, на конференции аргентинского лидера будут сопровождать министр иностранных дел Диана Монден, министр обороны Луис Петри и представитель главы государства Мануэль Адорни. По информации других источников, есть вероятность того, что в Швейцарии Милей может объявить о готовности Аргентины поставлять военную помощь киевскому режиму.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.
Читайте также:
МИД РФ: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию
В Таиланде рассказали о формате участия в конференции по Украине
Посол Гармонин назвал конференцию по Украине в Швейцарии шумной пиар-акцией
Екатерина Коршунова