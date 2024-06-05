В Таиланде рассказали о формате участия в конференции по Украине

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Таиланд будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии на уровне замглавы МИД. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.
Отмечается, что Таиланд был приглашен на предстоящую конференцию, где государство будет представлять замглавы МИД Расс Чаличан. Согласно информации источника, Бангкок выразил поддержку всем инициативам, которые направлены на скорейшее разрешение военного противостояния на Украине.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Однако все лидеры стран СНГ отказались принимать данное предложение.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.
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Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Однако все лидеры стран СНГ отказались принимать данное предложение.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.
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Екатерина Коршунова