Президент Бразилии заявил, что пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году

Фото: сайт Кремля
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году. Об этом пишет Correio Brasiliense.
«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — цитирует издание слова бразильского лидера.
Он подчеркнул, что Россия, как и США, не признает юрисдикцию МУС.
Читайте также:
Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+
Захарова объяснила слова Лаврова «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ
Явлинский предложил себя Путину в роли переговорщика по Украине
Диана Аванесян