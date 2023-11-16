Президент Герцог: Безопасность израильтян важнее смертей палестинцев

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Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что многочисленные смерти палестинцев «разбивают ему сердце». Однако приоритетом для него остаётся обеспечение безопасности своего народа.
По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операции вблизи больниц очень осторожно, чтобы обеспечить защиту мирных жителей Газы. Герцог подчеркнул, что необходимо тщательно продумать систему управления в секторе Газа после завершения конфликта, чтобы исключить в будущем появление сил, подобных ХАМАС.
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Александр Бойцов