В Израиле заявили, что не позволят Газе превратиться в базу террористов

«Если мы отведем силы, то кто придет к власти? Мы не можем оставить вакуум. Мы должны подумать о том, каким будет механизм: есть много идей, которые витают в воздухе. Но никто не захочет снова превращать Газу в базу террористов», - заявил Герцог.





По его словам, стране придется сохранить в Газе военных для того, чтобы избежать повторного появления ХАМАС в анклаве.Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля заявила о расширении операции в районе больницы «Аш-Шифа» на южную часть. Напомним, вчера директор всех газовских больниц Мухаммад Закут заявил, что израильская армия вторглась в больницу «Аш-Шифа», взяли штурмом отделение неотложной помощи, а также совершили нападение на пациентов. В то же время сами представители ЦАХАЛ утверждают, что проводят на территории больницы операцию, направленную против ХАМАС, и старается ничем не навредить ни гражданским, ни самим пациентам больницы.