Президент Казахстана Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда» в Астане

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента РФ Владимира Путина в резиденции «Акорда», где сегодня состоятся российско-казахстанские переговоры.
РИА Новости пишет, что Владимир Путин по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. Сегодня пройдут переговоры, по итогам которых будут подписаны совместные документы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обеим странам предстоит «сверка часов» по всему комплексу отношений Москвы и Астаны. Президенты обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные проблемы: с начало в узком, а затем в расширенном составах делегаций.
Также президенты по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана. Его темой станет сельское хозяйство как основа сильной экономики. Мероприятие пройдёт в Костанае.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обеим странам предстоит «сверка часов» по всему комплексу отношений Москвы и Астаны. Президенты обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные проблемы: с начало в узком, а затем в расширенном составах делегаций.
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Мария Фирсова