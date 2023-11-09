Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 9 ноября прибыл с официальным визитом в Казахстан. Как рассказал ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обеим странам предстоит «сверка часов» по всему комплексу отношений Москвы и Астаны.
В столице Казахстана Путин встретится с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы — вначале в узком, а затем и в расширенном составах делегаций. После этого запланировано подписание ряда межгосударственных документов.
Кроме этого, Путин и Токаев по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана, темой которого станет сельское хозяйство как основа сильной экономики. Само мероприятие пройдет в Костанае.
Ранее в интервью газете «Казахстанская правда» президент России подчеркнул, что инициативы Казахстана будут способствовать укреплению потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время казахстанского председательства в этой организации. Он также добавил, что эти инициативы способствуют развитию возможностей для сотрудничества между государствами-членами ОДКБ.
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Кроме этого, Путин и Токаев по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана, темой которого станет сельское хозяйство как основа сильной экономики. Само мероприятие пройдет в Костанае.
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Артем Путинцев