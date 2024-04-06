Президент Мексики объявил о приостановке дипотношений с Эквадором

Верховная Рада хочет ужесточить наказание за неявку по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектования, учреждение, аналогичное военкомату), говорится в законопроекте о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, связанных с ответственностью за военные правонарушения, передает «Страна.ua».