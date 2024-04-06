Президент Мексики объявил о приостановке дипотношений с Эквадором

Фото: iStock/rarrarorro
Президент Мексики поручил внешнему дипломатическому ведомству страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
«Я поручил главе МИД... объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — написал Лопес Обрадор.
Глава государства предпринял такую меру из-за самовольного входа полиции Эквадора в посольство Мексики. Правоохранители задержали бывшего эквадорского вице-президента, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения».
Президент Мексики назвал произошедшее вопиющим нарушением прав. Кроме того, он посчитал, что подобными действиями Эстония нарушила суверенитет мексиканского государства.
Читайте также:
Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов
Мексика не намерена вступать в БРИКС
Мексика не будет участвовать в переговорах по Украине без России
Анастасия Хохлова