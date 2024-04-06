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Президент Мексики объявил о приостановке дипотношений с Эквадором

06 апреля 2024, 08:47
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Мексики поручил внешнему дипломатическому ведомству страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
«Я поручил главе МИД... объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — написал Лопес Обрадор.

Глава государства предпринял такую меру из-за самовольного входа полиции Эквадора в посольство Мексики. Правоохранители задержали бывшего эквадорского вице-президента, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения».



Президент Мексики назвал произошедшее вопиющим нарушением прав. Кроме того, он посчитал, что подобными действиями Эстония нарушила суверенитет мексиканского государства.

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«За счет накоплений граждан»: Во Франции нашли способ закрыть дефицит бюджета
Депутат Руссо: Дефицит бюджета можно закрыть за счет накоплений французов
06 апреля 2024, 06:58

Фото: iStock/SimonLukas

Во Франции прозвучало предложение ликвидировать дефицит бюджета страны за счет сбережений населения. С такой инициативой выступила депутат Законодательного собрания Сандрин Руссо в эфире одного из местных телеканалов, сообщает 360tv в Telegram.
Депутат не уточнила, готова ли она вложить собственные деньги в решение проблем госдолга и бюджетного дефицита.

Дефицит государственного бюджета Франции, второй по величине экономики Европы, достиг €154 млрд, превысив 5% ВВП, что соответствует первоначальным оценкам правительства страны. Государственный долг Франции превысил 3,1 триллиона евро (110,6 % ВВП).

Ранее сообщалось, что Франция и Германия выступили против конфискации активов России в пользу Украины.

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#бюджет
#дефицит
#финансы
#накопления
#германия
#украина
#депутат
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После громкого скандала в Дании уволили командующего вооруженными силами
Минбороны Дании: Командующий ВС Дании уволен в связи с «потерей доверия»
06 апреля 2024, 06:04

Фото: iStock/A-Basler

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен освободил от должности командующего вооруженными силами Флемминга Лентфера и назначил генерал-майора Микаэля Хилдгорда исполняющим обязанности командующего, сообщает Министерство обороны королевства.
«Я потерял доверие к командующему и поэтому принял решение, что он больше не будет возглавлять вооруженные силы. Мы находимся перед историческим и необходимым укреплением обороны Дании. Это предъявляет большие требования к нашей организации и профессиональной военной экспертизе политического уровня», – цитируются слова Поульсена в пресс-релизе ведомства.

Лентфер занимал пост командующего вооруженными силами с декабря 2020 года. Хильдгорд возглавлял Командование специальных операций.

Ранее сообщалось, что Дания прекратила расследование взрывов на «Северных потоках».

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#флот
#военные
#северный поток
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В Пентагоне заявили о поддержке связи с Россией по поводу противоспутникового оружия
Пентагон: США поддерживают связь с Россией по вопросу противоспутникового оружия
06 апреля 2024, 05:22

Фото: iStock/3DSculptor

Соединенные Штаты следят за противоспутниковым оружием, предположительно разработанным Россией, координируют свои действия с союзниками и работают с Москвой по этому вопросу. Такое заявление Пентагон сделал РИА Новости.
В феврале телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что разведка США указывает на то, что Россия хочет разместить в космосе ядерное оружие. Упоминается возможное использование оружия против спутников.

Ранее Президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе.

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#москва
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В Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе
Азербджайнские СМИ: Военная техника Армении движется к границе
06 апреля 2024, 03:48

Фото: iStock/Emile Ghessen

Азербайджанские СМИ сообщили, что армянская военная техника перемещается к границе с Арменией.
По данным Axar.az, армянская сторона концентрирует свои силы у границы в направлении Зангезура (Сюникская область Армении). Ереван пока никак не отреагировал на эти заявления.

Ранее МИД России заявил, что Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ.

До этого, во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заявления Азербайджана о планах нападения на Армению безосновательны.

1 февраля Пашинян согласился с азербайджанскими официальными лицами и предложил убрать упоминания о Нагорном Карабахе из декларации независимости Армении.

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#армения
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#военные
#техника
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США и Израиль привели свои армии в состояние повышенной готовности
NYT: Армии США и Израиля приведены в повышенную готовность
06 апреля 2024, 03:41

Фото: iStock/Serhej Calka

Соединенные Штаты и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности после сообщений о возможном нападении Ирана, сообщает New York Times (NYT).
Согласно сообщению, силы США в регионе приведены в состояние повышенной готовности. Израиль также привел свои войска в состояние повышенной боевой готовности, отменил увольнение военнослужащих, призвал некоторых резервистов в подразделения противовоздушной обороны и заблокировал сигналы GPS.

По словам двух иранских чиновников, вооруженные силы Ирана также приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее, 5 апреля, телеканал CBS News сообщил, что Иран планирует в ближайшие дни совершить крупное нападение на Израиль в качестве мести за взрыв сирийского консульства.

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На Украине предложили ужесточение наказания за неявку в военкомат
В Раде предложили увеличение штрафа за неявку в военкомат по повестке
06 апреля 2024, 03:05

Фото: iStock/scaliger

Верховная Рада хочет ужесточить наказание за неявку по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектования, учреждение, аналогичное военкомату), говорится в законопроекте о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, связанных с ответственностью за военные правонарушения, передает «Страна.ua».
Так, например, штраф за неявку по повестке будет увеличен до 204 000 гривен (более 486 000 рублей). Штраф в размере 8 500-17 000 гривен (20 200-40 500 рублей) также предлагается ввести за нарушение правил учета лиц, обязанных проходить военную службу до 34 000-85 000 гривен (81 000-202 600 рублей) – за нарушение законов и нормативных актов о воинской обязанности.

Кроме того, подозреваемых в уклонении хотят разрешить задержание под стражей от трех часов до трех суток.

Ранее на Украине подписали закон о снижении призывного возраста с 25 до 27 лет.

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В Белоруссии объявили о новом способе получения повестки в армию
Лукашенко подписал закон об SMS–повестках в армию
06 апреля 2024, 02:34

Фото: сайт Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об отправке SMS-повестках в армию, передает национальный интернет-портал правовой информации.
Согласно документу «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», белорусские военные комиссариаты смогут оповещать граждан о необходимости явки с помощью SMS-сообщений.

Уточняется, что в период мобилизации такие уведомления будут напоминать обычную повестку и дополнять обычную документацию только в мирное время.

Военные комиссары также получат право ограничивать выезд из Беларуси гражданских лиц, нарушивших обязанности по воинскому учету, и уклонистов. Закон также регулирует правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу, правовые основания добровольного участия граждан в мероприятиях по национальной обороне и различные аспекты мобилизации.

Ранее на Украине подписали закон о снижении призывного возраста с 25 до 27 лет.

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В Австрии раскритиковали заявление Макрона по Украине
Канцлер Австрии: необходимо избегать эскалации конфликта на Украине
06 апреля 2024, 02:23

Фото: istockphoto/yuelan

Канцлер Австрии Карл Нехаммер не согласен со всеми высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона по поводу украинского конфликта. Нехаммер считает, что необходимо избегать эскалации напряженности, как сообщает Le Figaro.
«Мы согласны с целью достичь прочного мира. В чем наши позиции расходятся, так это в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции является сторонником принципа сдерживания», – уточнил канцлер.

Нехаммер выразил мнение, что принцип предосторожности должен соблюдаться во избежание неконтролируемой эскалации.

По мнению австрийского канцлера, для разрешения конфликта необходима такая форма диалога, при которой стороны могут выслушать мнение друг друга. По словам Нехаммера, «мирный план Зеленского закладывает основу для этого».

В конце февраля 2024 года Макрон признал возможность отправки французских войск на территорию Украины, а в марте президент повторил эти слова, заявив, что такой сценарий вполне возможен.

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Раскрыты детали ультиматума Байдена Нетаньяху
Axios: Байден поставил Нетаньяху ультиматум
06 апреля 2024, 02:14

Фото: iStock/butenkow

Президент США Джо Байден предъявил премьер-министру Израиля Нетаньяху ультиматум, сообщает портал Axios, ссылаясь на источник.
Американский лидер пригрозил приостановить помощь, если Израиль не изменит свои действия в секторе Газа.

По словам собеседника издания, глава Белого дома не уточнил, что именно он имеет в виду, говоря о прекращении американской помощи. Он также не упомянул о возможности прекращения поставок оружия в Израиль.

По словам источников, встреча Байдена и Нетаньяху была «очень жесткой» по тону и содержанию.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил свое возмущение министру обороны Израиля Йоаву Галланту в связи с нападением на международную организацию World Central Kitchen. Остин призвал Галанта провести быстрое и прозрачное расследование. Он также заявил, что Израиль должен опубликовать результаты расследования и привлечь виновных к ответственности.

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#израиль
#сектор газа
#джозеф байден
#сша
#биньямин нетаньяху
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