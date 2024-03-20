Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов

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Правительство Мексики ни при каких условиях не собирается принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе должны депортировать на ее территорию, заявил МИД страны, о чем передает РИА Новости.
«Мексика подтверждает свое законное право защищать права своих граждан в Соединенных Штатах и устанавливать собственную иммиграционную политику на своей территории. Мексика признает важность единой иммиграционной политики и двусторонних усилий с этой страной, чтобы миграция людей была безопасной, упорядоченной и с уважением к их правам человека, и не зависела от законодательных решений штата или местных органов власти. В этом смысле Мексика ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас», — сказано на сайте мексиканского МИД.
В Мехико осудили принятие в Техасе закона SB4, который расширяет полномочия местных силовиков и, в частности, позволяет им депортировать в Мексику граждан этой страны, не имеющих разрешения на пребывание.
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