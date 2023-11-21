Зеленский: РФ продолжит наступать, пока не остановят США и Китай

Фото: Сайт Кремля
Российская сторона не остановится и продолжать наступление, потому что не боится противостояния со всем остальным миром.
Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun.
С его слов, Россия будет наступать до тех пор, пока США и Китай вместе не призовут её остановиться и вывести войска с территории Украины.
Зеленский снова сообщил, что предоставляемого оружия недостаточно, чтобы противостоять России. Украинский президент призвал любыми методами нарастить поставки, даже если Запад этого не хочет.
Читайте также:
Су-57 станет двухместным
В Самаре со студентов начали собирать электронные сигареты на нужды СВО
Зеленский оценил возможность завершения конфликта на Украине вничью
С его слов, Россия будет наступать до тех пор, пока США и Китай вместе не призовут её остановиться и вывести войска с территории Украины.
«Если можете дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, тогда рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдем деньги», —такое заявление сделал Зеленский.При этом не уточнил, где именно страна возьмёт средства на производство вооружений.
Читайте также:
Су-57 станет двухместным
В Самаре со студентов начали собирать электронные сигареты на нужды СВО
Зеленский оценил возможность завершения конфликта на Украине вничью
Мария Фирсова