Президент Португалии де Соуза распустил парламент

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Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял решение о роспуске парламента. Досрочные выборы после объявления об отставке премьер-министра страны Антониу Кошты назначат на 10 марта 2024, пишет Diario de Noticias.
«Я старался максимально сократить время принятия этого решения», — цитирует газета слова португальского лидера.
Как отметил де Соуза, это связано с заменой правительственной партии для выбора народных представителей в стране.
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