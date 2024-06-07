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На Западе был разработан план по разделению России на пять частей. Однако российский президент Владимир Путин чётко уловил тенденцию и возглавил борьбу за национальные интересы страны.
Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцоговины) Милорад Додик. Он отметил, что 20 лет назад Запад тренировался в Югославии, желая теперь воспроизвести то же самое в России. В планах европейских политиков было полностью оккупировать Украину, максимально приблизиться к границам России, а затем разделить её.
По словам Додика, Путин сразу уловил все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы. Президент Республики Сербской подчеркнул, что Владимир Путин — национальное богатство России и всего русского народа.
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