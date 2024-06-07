Путин: Товарооборот между Россией и Республикой Сербской устойчиво растёт

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Наблюдается устойчивый восстановительный рост объёмов торгово-экономической деятельности между Россией и Республикой Сербской (в составе Боснии и Герцоговины). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер отметил, что общие объёмы торгово-эконмического сотрудничества двух стран пока ещё остаются скромными. Однако, подчеркнул Путин, по сравнению с прошлым годом наблюдается устойчивый рост торговли, а «это уже хорошо».
Говоря о Дейтонских соглашениях (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине), российский президент отметил, что позиция Москвы остается неизменной. Путин также подчеркнул, что Россия неизменно стремится способствовать улучшению ситуации на Балканах.
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Александр Бойцов