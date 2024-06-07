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Путин: Товарооборот между Россией и Республикой Сербской устойчиво растёт

07 июня 2024, 08:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Наблюдается устойчивый восстановительный рост объёмов торгово-экономической деятельности между Россией и Республикой Сербской (в составе Боснии и Герцоговины). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.


На встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер отметил, что общие объёмы торгово-эконмического сотрудничества двух стран пока ещё остаются скромными. Однако, подчеркнул Путин, по сравнению с прошлым годом наблюдается устойчивый рост торговли, а «это уже хорошо».

Говоря о Дейтонских соглашениях (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине), российский президент отметил, что позиция Москвы остается неизменной. Путин также подчеркнул, что Россия неизменно стремится способствовать улучшению ситуации на Балканах.

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#рост
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«Смешно»: Германия и Франция хотят, чтобы олигархи из РФ получали BMW и Mercedes
Politico: ФРГ и Франция сражаются, чтобы олигархи из РФ получали BMW и Mercedes
07 июня 2024, 08:28

Фото: iStockNiseriN

Франция и Германия выступают против ужесточения санкций в отношении Белоруссии, из-за чего будет закрыта последняя лазейка для отправки элитных автомобилей в Россию. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырёх дипломатов ЕС.
«Германия выступает против попыток Европейского Союза закрыть лазейку, позволяющую дорогим товарам, включая роскошные автомобили, попадать в Россию через Беларусь», — говорится в статье.

При этом три дипломата уточнили, что Франция также не хочет усиливать санкции в данной отрасли. Издание напомнило, что ограничительные меры против Беларуси ввели еще спецоперации, и они гораздо слабее, чем антироссийские.

Однако европейский дипломат, поддерживающий усиление санкций, заявил, что не стоит сохранять слабые ограничения в отношении Беларуси, ведь все знают, что санкционные товары прибывают в Москву из Минска.

«Это немного смешно», – сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС планирует усилить санкции в отношении Белоруссии, чтобы перекрыть поток элитных товаров в Россию.

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«Политический фарс»: еще две страны отказались участвовать в конференции по Украине
Мексика и Никарагуа отказались от участия в саммите по Украине в Швейцарии
07 июня 2024, 06:38

Фото: istock / Liukov

Мексика и Никарагуа не будут принимать участия в швейцарской конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня.
«Мексика получила приглашение для участия в саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине. <...> Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии. Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — рассказали в российском посольстве Мексики газете «Известия».
В Никарагуа назвали конференцию в Швейцарии по Украине «политическим фарсом» и также отказалась принять в ней участие. В МИД латиноамериканского государства заявили, что страна никогда не участвовала и не собирается участвовать в мероприятии, цель которого «предъявить России очередной ультиматум», а не прийти к мирному решению.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

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#москва
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#швейцария
#посольство
#рф
#переговоры
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«Более конкурентный подход»: США изменят стратегию в области ядерного оружия
Semafor: США планируют ужесточить стратегию в сфере ядерного оружия
07 июня 2024, 06:22

Фото: istock / Gerasimov174

США планируют принять «более агрессивную стратегию» в области ядерного оружия. Об этом пишет издание Semafor, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации. Отмечается, что Вашингтон объявит об изменении стратегии по ядерному оружию в пятницу, 7 июня.
Власти Штатов хотят высказаться в пользу «более конкурентного подхода» к нераспространению ЯО и контролю над ним, а скорректировать вопросы позиционирования и численности ЯО.

Подход, по плану, будет представлен старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранаем Вадди на конференции по контролю над вооружениями.

Собеседник издания указал, что таким образом США стремятся убедить своих противников начать переговорный процесс и обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия, но в то же время собираются дать понять, что «отказ от диалога имеет последствия».

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#сша
#дома
#ядерное оружие
#переговоры
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Байден допустил вероятность втягивания Запада в конфликт с Россией
Байден допустил, что удары ВСУ по РФ могут втянуть Запад в украинский конфликт
07 июня 2024, 03:04

kremlin

Президент США Джо Байден признал, что решение позволить Вооруженным силам Украины наносить удары американским оружием по целям на территории РФ «теоретически может» втянуть Запад в конфликт. Однако вероятность мала. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC
Как считает американский лидер, это связано с тем, что «ни один американский солдат не был задействован в поставках украинцам необходимого им оружия».

«Теоретически это может произойти, но это маловероятно», — ответил Байден.
31 мая госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен подтверди, что президент государства Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по территории РФ. Как утверждал Блинкен, речь идет только об ударах по районам РФ около Харькова. Он также не исключил, что дальность ударов оружием США по территории РФ будет расширяться.

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#сша
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#страны
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#джо байден
#украина
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Анонсирована встреча Байдена с Зеленским
Белый дом: Байден встретится во Франции с Зеленским 7 июня
07 июня 2024, 01:51

Фото: сайт Белого дома

Президент Соединённых Штатов Джо Байден пятницу, 7 июня, проведет встречу с Владимиром Зеленским. Встреча состоится во Франции, об этом сообщил Белый Дом.
Согласно официальному графику американского главы, Байден и Зеленский встретится в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.

Байден с женой находится в турне по Франции, где, в частности, участвует в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Российская Федерация при этом не была приглашена на празднование.

Ранее Байден признался, что российский президент Владимир Путин беспокоит его уже 40 лет.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов раскрыл, нажмёт ли Байден ядерную кнопку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»

#россия
#дом
#президент
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#джо байден
#сша
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В Белом доме отреагировали на российские военные корабли на Кубе
Кирби: Белый дом не видит угрозу в российских военных кораблях на Кубе
07 июня 2024, 01:50

Фото: istock / lucky-photographer

Соединённые штаты не увидели угрозы в появлении российских военных кораблей на Кубе. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Но мы не ожидаем какой-либо серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений», — отметив Кирби.
Он уточнил, что США будут внимательно следить за происходящим.

Четыре российских судна прибудут в порт Гаваны 12 июня с официальным визитом и пробудут там до 17 июня. Это фрегат танкер «Академик Пашин», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир «Николай Чикер»и «Адмирал Горшков».

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#сша
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#корабль
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Макрон разрешил Украине обстреливать Россию французскими ракетами
Макрон подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ французским оружием
07 июня 2024, 01:40

Фото: istock / Olivier DJIANN

Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине атаковать территорию Российской Федерации французскими ракетами. Об этом французский глава в эфире телеканала TF1.
Он уточнил, что ВСУ могут совершать обстрелы территории, с которых запускаются ракеты ВС РФ. При этом Париж по-прежнему все также удары по мирным жителям.

31 мая госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен подтверди, что президент страны Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по территории РФ. Как утверждал Блинкен, речь идет только об ударах по районам РФ около Харькова. Он также не исключил, что дальность ударов оружием США по территории РФ будет расширяться.

Кабмин ФРГ в тот же день сказал, что немецкое оружие может использоваться «для защиты от атак» России в районе Харьковской области. Отметим, что среди западных стран сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия Украиной.

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Президент Аргентины отказался от участия в конференции по Украине
СМИ: Президент Аргентины Милей не поедет на саммит G7 и конференцию по Украине
07 июня 2024, 01:05

Фото: istock / butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей н будет принимать участие в саммите G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии. Об это информирует Nacion.
«Хотя саммит G7 проходит до праздничных дат, было бы неудобно ехать, а затем возвращаться, чтобы быть в стране в эти первые в стране национальные праздники для Милея в качестве президента», — сказано в сообщении.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

Ранее сообщалось, что В Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
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Путин обещал улучшить ситуацию на Балканах
Путин: РФ будет способствовать улучшению ситуации на Балканах
07 июня 2024, 00:37

Фото: сайт Кремля

Россия будет оказывать необходимую помощь по улучшению обстановки на Балканском полуострове в соответствии с Дейтонскими соглашениями. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
«Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям — она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием не просто для сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», — подчеркнул Путин.
Он также развил благородность Додику за сотрудничество в духовной сфере и по линии МИД.

Сам Додик выразил признательность главе РФ за позицию страны по соблюдению Дейтонского соглашения и при голосовании на Генеральной ассамблее ООН по Сребренице.

Политик заявил, что между его республикой и Россией не осталось ни единого сложного открытого вопроса, и страны должны продолжить сотрудничать по всем остальным вопросам, как и до текущего момента.

Ранее Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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