Президент Венесуэлы заявил о готовящемся госперевороте

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Оппозиционеры Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, не подписавшие соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов выборов, запланированных на 7 марта в Венесуэле. готовят государственный переворот. Об этом заявил президент Николас Мадуро во время трансляции выступления на YouTube-канале политика.
«Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь. Не подписали две марионетки олигархии», – высказался он, обвинив Маркеса и Гонсалеса в намерении подделать результаты и развязать насилие.
Ранее власти Венесуэлы выразили надежду, что страна присоединится к БРИКС в 2024 году. Между тем Мадуро заявил, что страна уже находится на пути к вступлению в БРИКС и вскоре может быть принята в международное объединение.
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Александр Климов