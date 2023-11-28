Продление гуманитарной паузы в секторе Газа вступило в силу

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В секторе Газа продлили гуманитарную паузу, об этом пишет «РИА Новости».
Напомним, перемирие между Израилем и ХАМАС стартовало 24 ноября в пятницу. Тогда сообщалось, что при согласии обеих сторон гуманитарная пауза может быть продлена.
27 ноября МИД Катара сообщил о достижении договоренности между конфликтующими о продлении перемирия до 30 ноября.
28 ноября в 07:00 (08:00 по московскому времени) гуманитарная пауза между палестинским движением ХАМАС и армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) было продлено.
В рамках перемирия, стороны обмениваются пленными и заключенными, которых сопровождает организация Красный Крест. Также в этот период в Газу заезжают грузовики с продовольствием, медикаментами и топливом.
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27 ноября МИД Катара сообщил о достижении договоренности между конфликтующими о продлении перемирия до 30 ноября.
В рамках перемирия, стороны обмениваются пленными и заключенными, которых сопровождает организация Красный Крест. Также в этот период в Газу заезжают грузовики с продовольствием, медикаментами и топливом.
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Евгения Парфентьева