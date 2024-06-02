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Киев разворовал финансовую помощь, которую направил Запад, чтобы обеспечить оборону Харькова. Об этом в интервью на YouTube-канале Dialogue Works рассказал британский аналитик Тони Норфилд.
По его словам, предполагалось, что Украина построит большое количество укреплений вокруг Харькова, а также вблизи от границы с РФ, чтобы предотвратить продвижение российских войск.
Он добавил, «просто нелепо», что до начала спецоперации Украину признали всем миром, как самую коррумпированную страну в Европе. Однако после начала украинского конфликта все про это «забыли», при том, что коррупция на Украине, по словам Норфилда, осталась.
Ранее глава российского минобороны Андрей Белоусов докладывал о потерях украинских боевиков в мае текущего года. Они составили более 35 тысяч человек и 2700 единиц техники.
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«Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений», – сказал Норфилд.
Он добавил, «просто нелепо», что до начала спецоперации Украину признали всем миром, как самую коррумпированную страну в Европе. Однако после начала украинского конфликта все про это «забыли», при том, что коррупция на Украине, по словам Норфилда, осталась.
«Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближенных (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского. Это происходит постоянно», – прокомментировал Норфилд.
Ранее глава российского минобороны Андрей Белоусов докладывал о потерях украинских боевиков в мае текущего года. Они составили более 35 тысяч человек и 2700 единиц техники.
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Никита Кротов