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Разведгруппа «Аида» спецназа «Ахмат» отправилась бить врага в Волчанск. Об этом пишет в своем Telegram-канале командир подразделения.
«Где бы на фронте не открывался филиал ада, группа Аида СпН «Ахмат» шагнет в него с улыбкой. Выбрал путь воина — значит будь воином. Враг будет разбит», — написано в публикации.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва военных ВС РФ на различных направлениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова