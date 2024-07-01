Против украинского журналиста Гордона* возбудили дело из-за призывов к убийству Путина

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Дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона было возбуждено в том числе из-за призывов убить президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом в суде заявила представитель государственного обвинения.
Она рассказала, что у журналиста, испытывающего чувство ненависти к российскому лидеру и негативно оценивающего СВО, возник умысел призвать к физическому устранению президента РФ, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Во исполнение этого замысла Гордон* разместил на своём канале YouTube обращение с призывом к устранению Владимира Путина из мести за его государственную и общественную деятельность.
Прокурор во время заседания 2-го Западного окружного военного суда также добавила, что украинский журналист призывал к убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко и развязыванию гражданской войны. Ещё в одном ролике, добавила гособвинитель, Гордон* обращался к США с призывом провести военную интервенцию против России с применением ядерного оружия.
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* Признан иноагентом, а также внесён в список террористов и экстремистов в РФ
Александр Бойцов