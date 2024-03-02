Путин и Лукашенко провели обстоятельные телефонные переговоры

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры союзных государств обсудили вопросы двусторонних отношений и международную обстановку.
Также Владимир Путин поздравил президента Белоруссии с успешным проведением в республике парламентских и местных выборов. Затем стороны обсудили проблемы и задачи деятельности общих интеграционных структур — Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности и других подобных структур.
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Александр Бойцов