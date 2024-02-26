Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования

Германия прибегает к отчаянным мерам, чтобы отыскать боеприпасы для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на главу специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерала Кристиана Фройдинга.