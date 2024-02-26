Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и победой белорусских патриотических сил. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под Вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства» — обратился Путин к Лукашенко.
Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество новых народных избранников в составе Палаты представителей Национального Собрания, а также местных советов разных уровней с российскими коллегами. Кроме того, Путин пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
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