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Путин и Лукашенко участвуют в открытии станции «Восток» в Антарктиде

28 января 2024, 14:24
Фото: iStock/Frank Günther

Фото: iStock/Frank Günther

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в формате видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это здание стало первой современной постройкой в мире, возведённой на полюсе холода Земли.

Напомним, что в настоящее время Россия имеет наибольшее число станций в Антарктиде – десять. Из них пять круглогодичных и пять сезонных. Станция «Восток»является единственной, которая расположена в центре континента и недалеко от Южного геомагнитного полюса Земли.


Также на воскресенье запланирована двусторонняя встреча Путина и Лукашенко. Напомним, что белорусский президент прибыл в Санкт-Петербург накануне и принял участие в мероприятиях, посвящённых 80-летней годовщине снятия блокады Ленинграда.

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#владимир путин
#александр лукашенко
#станция
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Экс-футболист сборной Италии Балотелли сравнил Путина и Байдена
28 января 2024, 15:38

Фото: istockphoto/donfiore

33-летний экс-нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли показал разницу в поведении президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Балотелли в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) разместил видео, где демонстрируется поведение президентов. Путин на видео стоит без зонта под дождем во время церемонии в честь павших воинов, а Байден смотрит на часы.

«Разница», - подписал пост Балотелли.
Чуть позже футболист уточнил, что его публикация не носили политического характера, а лишь продемонстрировало разницу к отношению к памяти о погибших. Балотелли выступал за итальянские клубы «Интер», «Милан», " английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель», играл в швейцарском клубе «Сьон». Сейчас форвард выступает за турецкую команду «Адана Демирспор».

За итальянскую сборную Балотелли сыграл 36 матчей, в которых забил 14 мячей. На чемпионате Европы 2012 года вместе с командой выиграл серебро.

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#политика
#россия
#сша
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В Госдуме оценили возможность «революционеров» повлиять на ситуацию в России
Пискарёв: «революционеров» слишком мало, чтобы повлиять на ситуацию в стране
28 января 2024, 15:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России слишком мало «революционеров», которые могли бы заметно повлиять на ситуацию в стране. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарёв.
Своим сообщением он прокомментировал заявление пресс-секретаря дипслужбы Евросоюза Петера Стано, который выразил сожаление с постоянным пополнением реестра иноагентов российского Минюста.

Пискарёв написал в своём Telegram-канале, что пополняющийся список всё-равно не пополняет круг «революционеров». Он подчеркнул, что в России были вовремя приняты все необходимые меры, которые не дают им совершать «прорывную деятельность».

По словам политика, в России продолжается работа по защите суверенитета, что конечно же не нравится политикам недружественных стран.

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#минюст рф
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Президент Белоруссии Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду
28 января 2024, 15:04

Фото: istockphoto/NicoElNino

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал предложение президенту РФ Владимиру Путину «как-нибудь махнуть» в Антарктиду.
РИА Новости пишет, что президент Белоруссии озвучил своё предложение сразу после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», —сказал Лукашенко к Путину.
«Да, хорошо», - ответил с улыбкой Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в формате видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это здание стало первой современной постройкой в мире, возведённой на полюсе холода Земли.
Россия имеет наибольшее число станций в Антарктиде – десять. Из них пять круглогодичных и пять сезонных. Станция «Восток» является единственной, расположенной в центре континента и недалеко от Южного геомагнитного полюса Земли.

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#политика
#александр лукашенко
#россия
#белоруссия
#новости
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Президент Аргентины Милей заявил, что не отступит от предвыборных обещаний
28 января 2024, 14:09

Фото: iStock/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не отступит от своих предвыборных обещаний, несмотря на то, что они могут нанести ущерб экономике. Об этом он сообщил в интервью газете Wall Street Journal.
Речь идёт ряде реформ в экономической сфере Аргентине. По оценкам специалистов, их реализация может в краткие сроки нанести урон экономике страны.

Однако Милей заявил, что у него нет плана Б, который здесь и невозможен, поскольку он чётко настроен на реализацию всех своих предвыборных обещаний. По его словам, уже введённые меры показывают положительные результаты.

К концу 2023 года инфляция в стране достигла показателя в 211,4%. Однако президент убеждён, что сможет исправить ситуацию в течение двух лет.

Также Милей подчеркнул, что законодатели, выступающие против его программы, заплатят за свои слова на промежуточных выборах в следующем году. Он добавил, что их ждёт разоблачение как врагов свободного общества и прогресса.

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#аргентина
#президент
#экономика
#изменения
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В Крыму решили признать годы нахождения в составе Украины незаконными
Парламент Крыма заявил, что нахождение в составе Украины было незаконным
28 января 2024, 13:15

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Парламент Крыма планирует признать нахождение полуострова в составе Украины незаконным и юридически ничтожным. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ведомства Владимир Константинов.
По его словам, незаконным было не только само нахождение Крыма в составе независимой Украины, но и распад Советского Союза.

Константинов заявил, что тема, «загнавшая крымчан против их воли» в Украину, должна обязательно иметь конкретную юридическую оценку.

Также он добавил, что специальная рабочая группа в настоящее время работает над обоснованием признания незаконными актов, согласно которым Крым перешёл из РСФСР в Украинскую ССР в 1954 году.

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#крым
#украина
#ссср
#закон
#парламент
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В Финляндии впервые после вступления в НАТО состоялись выборы президента
28 января 2024, 11:40

Фото: iStock/naumoid

В Финляндии в воскресенье стартовали первые после вступления страны в НАТО президентские выборы. Об этом сообщается на сайте Минюста.
В голосовании смогут принять участие 4,55 миллиона граждан Финляндии.

Отмечается, что на пост президента претендуют девять кандидатов. В случае, если 28 января ни один из них не получит более 50% голосов избирателей, стартует второй тур. Он запланировал на 11 февраля. Там избирателям придётся выбрать одного кандидата из двух, набравших большее число голосов в первом туре.

Главными вопросами предвыборной кампании стали отношения с Россией и безопасность Финляндии.

Агентство Reuters ранее отмечало, что кандидаты в президенты Финляндии впервые со Второй мировой войны соревнуются в том, чтобы занять наиболее жёсткую позицию в отношении России.

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#финляндия
#выборы
#президент
#кандидаты
#нато
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Reuters: Индия хочет дистанцироваться от поставок оружия из РФ
28 января 2024, 11:24

Фото: istockphoto/suman bhaumik

В планах Индии дистанцироваться от РФ как от поставщика оружия, несмотря на предложения российской стороны с потенциалом совместного производства.
Об этом сообщило издание Reuters. По его данным, Индия разворачивается на Запад и заключает соглашения с США. Индия планирует дистанцироваться от РФ в сфере поставки оружия, но при этом действует осторожно, чтобы не спровоцировать сближение РФ с Китаем.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за минувшие два десятилетия РФ смогла обеспечить 65% закупок оружия Индией на сумму, превышающую $60 млрд.

«Мы вряд ли подпишем какую-либо крупную военную сделку с Россией. Это стало бы красной линией для Вашингтона», —говорит Нандан Унникришнан эксперт по России в нью-делийском аналитическом центре Observer Research Foundation.
В это же время несколько источников Reuters в индийском правительстве сообщили, что Россия предложила Индии новые сделки и условия, которые касаются совместного производства. Министерства иностранных дел и обороны Индии и РФ не дали ответы на запросы Reuters. РБК направил запрос в Рособоронэкспорт. Сообщается, что Индия, которая является крупнейший в мире импортер оружия, «медленно поворачивается» на Запад на фоне стремления Америки укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать Китай и избавить южноазиатскую нацию от зависимости от РФ.

Пентагон ранее заявлял, что у США есть желание сделать из Индии логистический хаб для ремонта не только американских военных кораблей и самолетов, но и других партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

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#индия
#сша
#политика
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Венгрия будет претендовать на территории Украины после завершения конфликта
Политик Тороцкаи: после краха Украины Венгрия будет претендовать на Закарпатье
28 января 2024, 11:09

Фото: iStock/Ruma Aktar

Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщил лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.
Политик также призвал завершить конфликт прекращением огня и проведением мирных переговоров с Россией.

Ранее посол США с Венгрии Дэвид Прессман в интервью изданию Financial Times обвинил премьер-министра страны Виктора Орбана в ведении внешней политики в интересах России.

По его словам, попытка венгерских властей политизировать отношения с другими странами, в том числе и США, будет иметь негативные последствия. К тому же, это создаст угрозу для НАТО.

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#сша
#венгрия
#страны
#отношения
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Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после критики Конгресса
WP: на фоне критики Конгресса Пентагон отменил учения с шестью странами Африки
28 января 2024, 10:26

Фото: iStock/icholakov

Пентагон отменил проведение военных учений с шестью странами Африки на фоне давления Конгресса. Об этом сообщает издание The Washington Post.
В связи с этим, США не будут проводить учения с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, ЭФиопии, Нигера, Судана и Мали.

Отмечается, что обучение должно было пройти с военнослужащими тех стран, которые свергают демократические правительства или обвиняются в нарушении прав человека.

США должны были профинансировать эти учения, несмотря на то, что по американскому законодательству запрещено оказывать помощь в сфере безопасности для таких государств.

Проведение таких учений противоречит обязательству, которое дал президент США Джо Байден. Он заявлял о продвижении прав человека и демократических идеалов.

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#сша
#конгресс сша
#учения
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