Путин: ИИ становится полноценным партнёром человека

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Искусственный интеллект вырос из примитивного исполнителя команд и стал полноценным партнером человека, об этом заявил глава РФ Владимир Путин.
При этом, ранее американский предприниматель Илон Маск завяил, что в ближайшем будущем искусственный интеллект освободит людей от необходимости работать. По словам создателя Tesla, все необходимые вещи ИИ сможет выполнять самостоятельно, а люди смогут заниматься более приоритетными дня них вещами, а работать им придется только при собственном желании.
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