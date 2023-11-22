Путин: мы должны подумать о прекращении трагедии военных действий

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Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме ВКС, назвал военные действия трагедией и призвал подумать, как ее прекратить.
«Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной», — сказал Путин.
Он также напомнил, что именно Украина пошла на прекращение диалога, выпустив закон, запрещающий вести мирные переговоры с Россией.
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