Политолог Журавлёв допустил проведение переговоров с Украиной после выборов президента

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В 2024 году, после выборов президента, могут быть приняты новые стратегические решения и по специальной военной операции, и по экономике. Об этом говорится в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг».
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что речь может идти о возможных переговорах по украинскому конфликту. Однако в беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что это возможно только при обоюдном решении сторон.
По мнению политолога, предложить Украине переговоры планируют лишь весной, поскольку выборы – это главное событие страны.
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По мнению политолога, предложить Украине переговоры планируют лишь весной, поскольку выборы – это главное событие страны.
«Представьте, что переговоры пройдут до выборов. Конечно, даже при таком раскладе Путина всё равно изберут, так как он единственный реальный кандидат в президенты, но выборы будут выглядеть не так триумфально. И если бы сейчас переговоры привели бы к миру, конечно, никакого ожидания весны не было бы», — сказал Журавлев.В экономической области политолог не ждёт серьёзных изменений после президентских выборов. По мнению Журавлёва, масштабной экономической перестройки в 2024 году не ожидается, поскольку система уже работает «стабильно».
«Что-то может меняться, например, приватизация части государственной собственности, но от этого суть экономической модели не изменится ни на каплю», — добавил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова