Политолог Журавлёв допустил проведение переговоров с Украиной после выборов президента

В 2024 году, после выборов президента, могут быть приняты новые стратегические решения и по специальной военной операции, и по экономике. Об этом говорится в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг».