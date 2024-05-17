Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в России

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Президент России Владимир Путин отметил, что министр обороны РФ Андрей Белоусов является одним из лучших экономистов в стране и способен успешно координировать работу министерства обороны с остальными ведомствами.
Путин подчеркнул, что Белоусов ранее занимал пост министра экономики и был его помощником по экономическим вопросам, а также занимал должность первого заместителя председателя правительства.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне и Герой России Андрей Красов выразил положительное мнение о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова. Он отметил, что знания и опыт Белоусова в настоящее время являются крайне важными.
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