Новый министр обороны Белоусов высказался о мобилизации в России

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что одной из первоочередных задач для него является комплектование Вооруженных сил, однако особо подчеркнул, что речь не идёт о мобилизации.
В своём выступлении он назвал несколько первоочередных задач, которые перед ним стоят, в том числе и укомплектование ВС РФ.
Также он обратил внимание на необходимость обеспечения российских группировок в зоне спецоперации необходимым вооружением. Кроме того, Белоусов поднял вопрос о проблеме денежного довольствия военных и обеспечения их жильем.
Новый министр обороны подчеркнул, что для решения поставленных задач приложит все силы, «а если потребуется, и жизнь».
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«Речь идёт о комплектовании ВС РФ. Я специально хочу подчеркнуть, что речь не идёт о мобилизации и каких-то чрезвычайных мерах. Этот процесс уже запущен», — заявил Белоусов.
Также он обратил внимание на необходимость обеспечения российских группировок в зоне спецоперации необходимым вооружением. Кроме того, Белоусов поднял вопрос о проблеме денежного довольствия военных и обеспечения их жильем.
Новый министр обороны подчеркнул, что для решения поставленных задач приложит все силы, «а если потребуется, и жизнь».
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Элина Позднякова