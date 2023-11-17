Путин прокомментировал попытки отмены русской культуры

Фото: сайт Кремля
Предпринимаются попытки отмены русской культуры недружественными странами, но они не имеют успеха. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
По его словам, культура отмены по своей сути неоколониальна. Президент также назвал её антикультурной и расистской.
Путин подчеркнул, что недружественные государства стремятся отменить культуру, которая олицетворяет свободу, духовность, любовь друг к другу и милосердие.
Однако президент подчеркнул, что на Западе есть огромное количество людей, которые не желают отмены России. Это показывает многомиллионная аудитория Международного конкурса Чайковского. Жители западных государств, принимающие в нём участие, желают свободы выбора в том, какую музыку им слушать, какие фильмы смотреть и что читать. При этом западные политики не осознают невозможность отмены такой обширной культуры.
Также Путин добавил, что будущее – за многолинейным многообразным развитием.
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Путин подчеркнул, что недружественные государства стремятся отменить культуру, которая олицетворяет свободу, духовность, любовь друг к другу и милосердие.
Также Путин добавил, что будущее – за многолинейным многообразным развитием.
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Анастасия Чинкова