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Путин о Гершковиче: Это называется шпионаж

Путин прокомментировал задержание американского журналиста
09 февраля 2024, 04:14
Kremlin.ru

Kremlin.ru

Президент России прокомментировал задержание собкора The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Путин уточнил, что тот был задержан в РФ, так как работал "в интересах американских спецслужб".


"Можно сколько угодно говорить:"шпион не шпион", но когда человек получает секретную информацию, на конспиративной основе - это шпионаж"

Рассказал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Российский лидер уточнил, что возможно, что Гершкович будет освобожден, в обмен на выполнение неких условий, которые будут выдвинуты в адрес Вашингтона.

Напомним, журналиста задержали в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения. Гершкович, по данным силовиков, собирал данные об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.

The Wall Street Journal отвергла обвинения в адрес своего сотрудника и потребовала его освободить.
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Путин рассказал о колоссальном страхе Запада перед Китаем
Владимир Путин: Запад боится сильного Китая даже больше, чем сильной России
09 февраля 2024, 03:26

Фото: iStock/farosofa

Владимир Путин заявил о страхах США перед КНР. В интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону российский президент рассказал, что западные страны боятся сильного Китая даже больше, нежели сильной России.
Главная причина этого, по мнению Владимира Путина — это численность населения Китая, которая сейчас составляет полтора миллиарда человек, а также развивающаяся семимильными шагами экономика Поднебесной.

«Бисмарк когда-то говорил: главное — это потенциалы. Потенциал Китая колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объёму экономики. Уже обогнали Соединённые Штаты и достаточно давно, и темпы растут», — заявил Путин.

Товарооборот России с Китаем составляет 230–240 миллиардов долларов, он очень сбалансированный, заявил российский президент. Основная часть импорта из РФ в Китай включает нефть, уголь, природный газ, древесину, медь и медную руду. Кроме того, российские компании наращивают поставки сельскохозяйственной продукции в Китай.

В свою очередь, КНР направляет в Россию широкий перечень товаров, включая смартфоны, промышленное и специализированное оборудование.

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#владимир путин
#интервью
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Путин: Ядерная война поставит на грань уничтожения всё человечество
Владимир Путин заявил, что втягивание России в глобальную войну бессмысленно
09 февраля 2024, 03:06

Фото: официальный сайт Кремля

Владимир Путин заявил, что глобальная война поставит с использованием ядерного оружия сразу поставит на грань уничтожения всё человечество, поэтому любые попытки втянуть в неё Россию противоречат здравому смыслу. Это заявление он сделал, давая интервью побывавшему в Москве журналисту из США Такеру Карлсону.
«Есть, конечно, средства сдерживания. Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует - нет, послезавтра», — сказал Путин.

По мнению главы российского государства, все подобные «страшилки» нацелены на то, чтобы выбить из европейских и американских налогоплательщиков дополнительные деньги на ведение военных действий на Украине.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война России и НАТО не будет вестись в окопах, в случае угрозы – Москва применит баллистические ракеты, и это будет «тот самый пресловутый Апокалипсис». Политик объяснил, что военный потенциал России и огромного блока НАТО, очевидно, разный. Именно поэтому Россия будет вынуждена нанести странам альянса ассиметричный ответ — у неё просто не останется другого выхода.

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#ядерное оружие
#война
#дмитрий медведев
#интервью
#владимир путин
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Путин: Устав ООН и международное право устарели
Владимир Путин заявил о несовершенстве мирового права
09 февраля 2024, 02:29

Kremlin.ru

В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Владимир Путин заявил, что международное право не совершенно и сейчас не гарантирует стабильности.

Устав ООН и международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право, но тогда надо говорить, что устарело все, все нало менять. Действительно, кое- что надо менять, потгму что баланс сил изменился, это правда но не таким образом.
Интервью Такера Карлсона опубликовано на его сайте. Официальная версия Кремля будет опубликована утром.
#владимир путин
#интервью
#право
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Путин хочет добиться разрешения ситуации на Украине путем переговоров
Владимир Путин заявил Карлсону, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
09 февраля 2024, 02:09

Фото: iStock/Diy13

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться разрешения украинского конфликта путём переговоров, сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, Россия и Украина рано или поздно договорятся между собой.

Российский президент отметил, что у его украинского визави Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, или «во всяком случае была».

Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Россия предпочла бы достигать собственной безопасности дипломатическими методами, но в условиях абсолютной невозможности этого из-за непримиримой позиции Запада и Украины мы ведем и будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех её целей.

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#россия
#украина
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Интервью с Владимиром Путиным уже доступно на сайте Такера Карлсона
«Известия»: Интервью Такера Карлсона и Путина выложено на сайте журналиста
09 февраля 2024, 02:00

Фото: сайт Кремля

Интервью Такера Карлсона и Владимира Путина уже доступно на сайте журналиста, сообщают «Известия». Оно длится 2 часа 7 минут.
Основной темой беседы стал конфликт на Украине. Журналист обратился к российскому лидеру, чтобы узнать мнение президента из первых уст и показать американцам, что происходит на самом деле.

В разговоре они затронули историю отношений России и Украины, угрозы НАТО и торговлю с ЕС.

Русскоязычная версия интервью появится утром 9 февраля на сайте Кремля, как заявлял ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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#интервью
#владимир путин
#журналисты
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Байдена не станут обвинять в умышленном хранении секретных документов
ТАСС: Спецпрокурор США Хёр не будет обвинять Байдена в хранении секретных бумаг
09 февраля 2024, 01:07

Фото: РИА Новости/Стрингер

Спецпрокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу президента США Джо Байдена о ненадлежащем хранении секретных документов, но не станет предъявлять хозяину Белого дома никаких обвинений. Об этом пишет агентство Reuters.
«Мы учли, что на суде Байден, скорее всего, представится присяжным, <...>как симпатичный, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью», — цитирует Хёра агентство.

Как отмечают журналисты, Как отмечает Reuters, заключение спецпрокурора, с одной стороны, гарантирует Байдену, что он не окажется под угрозой тюремного заключения (в отличие от своего главного соперника на выборах Дональда Трампа), а с другой — ставит 81-летнего президента в неловкую ситуацию. Ведь в ходе своей предвыборной кампании хозяин Белого дома всячески пытается убедить своих избирателей, что он ещё не слишком стар.

Напомним, что ещё в начале ноября минувшего года юристы президента нашли в шкафу его бывшего кабинета около десяти секретных документов. Позже, ещё несколько документов были найдены в кладовой при гараже байденовского дома в Уилмингтоне (штат Делавэр). Все найденные документы относятся к периоду с 2009 по 2017 годы — тогда Байден был вице-президентом Соединённых Штатов.

По информации Reuters, в найденных бумагах была секретная информация о войне США в Афганистане и прочих вопросах национальной безопасности. Также в них была датированная 2009 годом записка, в которой Байден обращался к занимавшему тогда пост президента Бараку Обаме, выступая против увеличения численности американских войск в Афганистане.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов

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#сша
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#прокуратура
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Карлсон опубликовал первое фото из интервью с Путиным
РИА Новости: Такер Карлсон выложил первое фото из интервью с Владимиром Путиным
08 февраля 2024, 23:04

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.




Известно, что двухчасовое интервью Такера Карлсона и Владимира Путина в версии без монтажа будет опубликовано в 2:00 по Москве как на сайте журналиста, так и в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Карлсон побеседовали ещё вчера. Он также сообщил, что интервью будет обнародовано, как только журналист будет готов его опубликовать.

Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки. В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.


Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем за его визит в Россию. Однако сам Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.


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#владимир путин
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#журналист
#сша
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В Белом доме оценили способность интервью Путина повлиять на поддержку Украины
Кирби: вряд ли интервью Путина Карлсону повлияет на поддержку США Украины
08 февраля 2024, 22:38

Фото: istock / Ruma Aktar

Администрация США выразила сомнения в том, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону как-то повлияет на решение Конгресса поддерживать Украину. Такое мнение озвучил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

«Мы убеждены, что на Капитолийском холме существует крепкая двухпартийная поддержка Украины», — заявил Кирби, отвечая на вопрос, обеспокоены ли власти Штатов возможной дестабилизацией поддержки Киева в США.
Журналист Такер Карлсон, который прилетел на прошлой неделе в Москву, взял интервью у президента РФ Владимира Путина и заявил, что зрители увидят запись без монтажа, чтобы все могли составить личное мнение. Отмечается, что это будет первое интервью российского лидера зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине.

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«Безумие»: Илон Маск раскритиковал объемы помощи Украине
Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без должной отчетности
08 февраля 2024, 21:59

Фото: istock / Andrii Atanov

Дальнейшее финансирование Украины без надлежащей подотчетности — это безумие. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X (ранее Twitter).

«Безумие продолжать отправлять столько денег на Украину без какой-либо подотчетности и в отсутствие какой-либо конечной цели», — написал бизнесмен.
Сенат Соединенных Штатов 5 февраля представил проект, который объединяет выделение финансов на охрану американской границы, а также помощь Украине и Израилю. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 миллиардов. Из них $60,06 миллиардов сенаторы предлагают выделить Украине, $14,1 миллиардов — на помощь Израилю.

Представленный проект подвергся жесткой критике со стороны республиканцев. Как отметил экс-президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за «чудовищный» законопроект, представленный американским сенатом.

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#предприниматель
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