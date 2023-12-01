Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Сообщается, что из состава СПЧ исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник. Также были исключены следующие лица: журналист Леонид Никитинский, общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова.
Отмечается, что в состав совета вошли: правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь»» Юлиа Назарова и другие.
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что СПЧ России мог бы стать эффективной международной площадкой по защите и отстаиванию гражданских прав.
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Екатерина Коршунова