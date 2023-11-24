Путин обсудил с Совбезом взаимоотношения с соседями на постсоветском пространстве

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Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с членами Совета безопасности предложил затронуть тему организации работы российских зарубежных учреждений, а также обсудить взаимоотношения России со странами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее в этот день Владимир Путин принял участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», посвящённой развитию новых технологий, в частности, разработкам отечественных специалистов в области ИИ. В ходе этого мероприятия президент отметил, что нейросети активно входят в жизнь людей и уже становятся их полноценными партнёрами. Также, сравнивая российские и зарубежные разработки, Путин заявил, что в России создают более позитивный контент, не идущий в разлад с русской культурой.
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