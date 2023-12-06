Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом он сообщил на переговорах в Абу-Даби.
Глава ОАЭ назвал своего российского коллегу дорогим другом и поблагодарил за визит. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что ОАЭ является главным торговым партнером России и добавил, что СССР одним из первых признал независимость ОАЭ.
Отмечается, что товарооборот между странами увеличился почти на 70% по сравнению с прошлым годом.
Российский лидер пригласил Аль Нахайяна на саммит БРИКС, который пройдет в 2024 году.
Прежде сообщалось, что в рамках встречи, лидеры стран обсудят вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Также Владимир Путин проинформирует арабского коллегу о событиях в зоне проведения спецоперации.
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Отмечается, что товарооборот между странами увеличился почти на 70% по сравнению с прошлым годом.
Прежде сообщалось, что в рамках встречи, лидеры стран обсудят вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Также Владимир Путин проинформирует арабского коллегу о событиях в зоне проведения спецоперации.
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Анастасия Крестьянова