Bloomberg: Визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США

Фото: сайт Кремля
Будущий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции Российской Федерации и ставит долговечность американской поддержки Киева под вопрос. Об этом пишет Bloomberg.
По мнению автора, такой шаг связан с растущей уверенностью Путина в возможности выезжать за пределы РФ, несмотря на планы западных стран изолировать его на международной арене.
Отмечается, что отсутствие прогресса в подобной стратегии дополняется экономическими сложностями, а также отсутствием значимых успехов ВСУ.
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Отмечается, что отсутствие прогресса в подобной стратегии дополняется экономическими сложностями, а также отсутствием значимых успехов ВСУ.
«Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», — говорится в публикации.ъ
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Диана Аванесян