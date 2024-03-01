Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан России, уволенных в запас. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сборы россиян из запаса — это плановое ежегодное мероприятие, направленное на улучшение боевой выучки резервистов, сохранение и совершенствование навыков, приобретённых за время срочной службы. Максимальная продолжительность сборов для уволенных в запас составляет два месяца. При этом резервист не может провести на службе более двенадцати месяцев.
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Александр Бойцов