Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому наставничество будет закреплено в Трудовом кодексе как дополнительная работа. За неё будет положена соответствующая доплата.
Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно новому закону, в Трудовом кодексе РФ закрепляется понятие «наставничество в сфере труда». Под этим подразумевается выполнение работником с его письменного согласия дополнительной работы с целью оказания другому работнику помощи в овладении трудовыми навыками.
В соглашении, которое работодатель подпишет с наставником, будут учитываться содержание, сроки и форма выполнения данной работы. Размеры и условия доплат за наставничество работникам государственных федеральных и муниципальных учреждений будут устанавливаться российским законодательством. В других организациях выплаты будут регулироваться коллективными трудовыми договорами и локальными соглашениями.
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