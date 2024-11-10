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Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе

Фото: istockphoto/fizkes

Фото: istockphoto/fizkes

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому наставничество будет закреплено в Трудовом кодексе как дополнительная работа. За неё будет положена соответствующая доплата.


Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно новому закону, в Трудовом кодексе РФ закрепляется понятие «наставничество в сфере труда». Под этим подразумевается выполнение работником с его письменного согласия дополнительной работы с целью оказания другому работнику помощи в овладении трудовыми навыками.

В соглашении, которое работодатель подпишет с наставником, будут учитываться содержание, сроки и форма выполнения данной работы. Размеры и условия доплат за наставничество работникам государственных федеральных и муниципальных учреждений будут устанавливаться российским законодательством. В других организациях выплаты будут регулироваться коллективными трудовыми договорами и локальными соглашениями.

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#выплаты
#работодатель
#рф
#закон
#владимир путин
Трамп предложил демократам помощь в погашении многомиллионного долга
10 ноября 2024, 08:12

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент от Республиканской партии Дональд Трамп предложил демократам помочь в погашении долга. Его сумма составляет около 20 миллионов долларов.
Об этом он написал в своей социальной сети. По подсчётам журналистов, вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис собрала на свою избирательную кампанию около миллиарда долларов. Тем не менее, у неё остался долг в 20 миллионов долларов из-за провальных предвыборных концертов.

«Я настоятельно рекомендую нам, как партии, и ради отчаянно необходимого единства, сделать всё, что мы можем сделать, чтобы помочь им в этот трудный период», — обратился Трамп к республиканцам в своей социальной сети.

По словам политика, у Республиканской партии осталось достаточно денег после его избирательной компании, поэтому им следует помочь демократам в трудный период.

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Профессор Качановский: Зеленского уберут от власти после победы Трампа на выборах
10 ноября 2024, 06:54

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского уберут от власти после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом заявил профессор Оттавского университета Иван Качановский на своей странице в соцсети Х. По его мнению, против киевского лидера выступят как украинцы, так и элиты.
«С высокой вероятностью Зеленского уберут <...> после победы Трампа на выборах», — написал он.
Качановский отметил, что Зеленским недовольны как простые граждане Украины, так и власти. По мнению профессора, его предадут даже люди из самого близкого круга.

Ранее арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Владимир Зеленский подставил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, когда продлил военное положение на Украине в день голосования 5 ноября. По его словам, такое решение серьезно помешало Трампу, который обещал урегулировать украинский конфликт «за один день».

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МИД РФ поддержал оценку США как больного общества
Захарова поддержала Трампа в оценке США как больного общества
10 ноября 2024, 06:25

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала победившего на выборах президента США Дональда Трампа в его оценке США как больного общества. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости. По ее словам, в этих обстоятельствах и нужно будет взаимодействовать со страной.
«Надо отдать должное Трампу, он, конечно, сказал все как есть. Американское общество больное, он так и сказал. Если до выборов слоган был «let's make America great again», то сейчас «let's make America healthy again», что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой. Это более реалистичная оценка», — пояснила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в истории отношений Москвы и Вашингтона были хорошие времена, к которым стоит стремиться, однако пока что в США взращивают русофобию, которая превращается в «сектор общей американской философии».

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Бывший глава спецслужб Израиля раскрыл планы Трампа по России
Политолог Кедми: Трамп намерен снять напряженность в отношениях США и России
10 ноября 2024, 06:16

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Избранный президентом США Дональд Трамп намерен снять напряженность в отношениях США и России. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо». По его словам, конкуренция Вашингтона и Москвы сохранится, но будет осуществляться не военными средствами, а политическими.
«Тактика, которой будет придерживать сегодня новый американский президент, — снять напряженность с Россией», — пояснил он.
По мнению Кедми, Трамп будет усиливать свои отношения с соседями России — Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией и возможно даже с Грузией и Белоруссией.

Политолог отметил, что сейчас государства вокруг России находятся в конфликте с Западом, а Трамп намерен изменить их отношение, действуя против Москвы, но более хитрыми методами.
«Потому что та стратегия, которую они предприняли, оказалась неэффективной или деструктивной. Тогда — давайте менять», — заключил он.
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#отношения
#политолог
#трамп
#россия
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Аль-Хадж: Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны в Судане
10 ноября 2024, 05:12

Фото: iStock/NatanaelGinting

Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны в Судане. Об этом заявил замглавы суданского МИД Хусейн Аль-Хадж в беседе с РИА Новости. По его словам, Москва имеет значительное влияние в Африке.
«Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны. Мы знаем о том значительном влиянии, которое сейчас имеет Россия в Африке. В войне с противоположной стороны участвуют некоторые африканские страны. Не напрямую, а наемники, приезжающие со всей Африки», — пояснил он.
Аль-Хадж отметил, что Россия могла бы донести до участвующих в конфликте стран, как важна стабильность, суверенность Судана, не только для него самого, но и для соседних стран и всей Африки в целом.

Конфликт в Судане разгорелся в апреле 2023 года, когда начались ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.

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#конфликт
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#наемники
#африка
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Трамп заявил, что не будет приглашать Помпео и Хейли в новую администрацию США
10 ноября 2024, 04:33

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что не будет приглашать в свою новую администрацию бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Оба политика, о которых идет речь, работали в администрации США в первый президентский срок Трампа.
«Я не буду приглашать бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время», — указал он.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что Трампу во время его второго срока может вновь помешать так называемое «вашингтонское болото». По его словам, будущая команда американского лидера вряд ли будет состоять из одних лишь лояльных ему Илона Маска, Такера Карлсона и Талси Габбарда.

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#администрация
#власть
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Стубб призвал Финляндию готовиться к увеличению расходов на оборону
10 ноября 2024, 03:45

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александер Стубб призвал жителей страны готовиться к увеличению расходов на оборону. Об этом он заявил в интервью газете Ilta-Sanomat. По его словам, рост вложений в оборонный сектор обусловлен якобы угрозой со стороны России и нестабильностью во всем мире.
«Сейчас очень вероятно, что расходы увеличатся. Мы должны морально подготовиться к этому в той или иной форме. Мы делаем это в наших собственных интересах. С одной стороны, из-за США и Трампа, а с другой - из-за союзников по НАТО», — пояснил он.
Стубб добавил, что скорее всего расходы на оборону в 2% ВВП придется увеличить, а подспорьем для этого должны стать совместные решения вместе с другими участниками НАТО.

По данным газеты, в 2024 году расходы Финляндии на оборону уже достигли отметки в 2,3% ВВП, но такое значение обусловлено покупкой 64 американских истребителей F-35.

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#расходы
#ввп
#нато
#финляндия
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Секс-кукла с символом СС: немецкий политик оказался в центре скандала
10 ноября 2024, 03:30

Фото: iStock/zomby007

В политической сфере Германии разгорелся неприятный скандал — член Христианско-демократического союза Бюлент Бюйюкбайрам опубликовал фотографию секс-куклы с петлей на шее, на голове которой был нарисован символ нацистской бригады СС. Кроме того, игрушка для интимных утех была одета в футболку с надписью «К черту Санкт-Паули» (речь о футбольном клубе — прим.ред.).
По данным немецкого издания Der Spiegel, политика уже отправили в отставку. Сам он назвал свой поступок глупостью и большой ошибкой. По его словам, после публикации фото ему стали присылать жуткие угрозы. Бюйюкбайрам также добавил, что уже извинился перед футбольным клубом.

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#политика
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Зеленский преподнес Трампу неприятный сюрприз
Дубинский: Зеленский помешал Трампу, когда продлил военное положение на Украине
10 ноября 2024, 02:58

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подставил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, когда продлил военное положение на Украине в день голосования 5 ноября. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, пребывающий в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. По его словам, такое решение серьезно помешало Трампу, который обещал урегулировать украинский конфликт «за один день».
«Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов <…> А как ты попробуешь (урегулировать конфликт — прим. ред.), если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал «не хочу и не буду», — написал он.
Ранее Дубинский отмечал, что Запад предложит Владимиру Зеленскому пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, поскольку перестал быть угодным США. Он пояснил, что если Зеленский согласится, то «европейские и американские друзья из СМИ утопят их» за месяц, сделав ставку на нового кандидата. При этом если он откажется, то, по мнению депутата, «все внезапно поменяется внутри».

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